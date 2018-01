Jogo entre Milan x Inter é suspenso A partida entre Internazionale x Milan, pela Liga dos Campeões da Europa, foi encerrada após um sinalizador atingir o goleiro brasileiro Dida, do Milan, aos 26 minutos do segundo tempo, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. O motivo disso foi a revolta dos torcedores da Inter com a anulação de um gol legal de Esteban Cambiasso pelo árbitro alemão Markus Merk. O jogo ficou paralizado por cerca de vinte minutos e Dida precisou ser substituído. Os dois times voltaram a campo, mas os sinalizadores voltaram a serem lançados e o árbitro resolveu encerrar a partida. O placar era de 1 a 0 para os milanistas, gol de Shevchenko. A Uefa deve decidir o que fazer com este jogo em breve. No outro jogo do dia, o Bayern de Munique venceu o Chelsea por 3 a 2 mas não evitou a eliminação, pois precisava ganhar por dois gols de diferença. Assim, o time inglês está classificado para as semifinais da competição.