Jogo entre Ponte e São Paulo pode ter torcida única

Na semana passada, a Ponte começou obras no setor do estádio destinados aos visitantes, com a construção de um novo vestiário. Mas o trabalho não acabou dentro do tempo previsto. Diante disso, a PM fez uma vistoria nesta sexta-feira e vetou a presença da torcida do São Paulo - dois mil ingressos tinham sido reservados para os são-paulinos.

Visivelmente irritado com a situação definida como "falta de planejamento", o tenente-coronel Nelson Coelho, do 35º Batalhão da PM de Campinas, cogitou a realização do jogo com portões fechados. A sugestão foi rechaçada pela diretoria da Ponte e pela CBF. A promessa do clube é que toda a área será limpa até a tarde deste sábado, quando haverá nova vistoria.

Dos dois mil ingressos colocados à venda para os são-paulinos, metade já foi negociada. Mas a direção da Ponte suspendeu a venda e também avisou que vai disponibilizar o retorno do dinheiro aos seus compradores.

TIME - Dentro de campo, a situação é bastante tranquila. O técnico Guto Ferreira já confirmou a escalação da Ponte com apenas uma mudança em relação ao time que conquistou o título de Campeão do Interior no Campeonato Paulista. O volante Magal, contratado junto ao Mogi Mirim, fica com a vaga de Alef.