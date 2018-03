Jogo isolado abre fase final da Série B1 A segunda fase do Campeonato Paulista da Série B1 começa neste sábado com a realização da partida envolvendo o Mauaense, classificado na quarta colocação do Grupo 2 e o Capivariano, terceiro, também no Grupo 2. O Mauaense, comandado pelo técnico João Ricardo, jogará com o apoio da torcida, que certamente comparecerá em bom número no Estádio Pedro Benedetti, pois há muito tempo a cidade não vive um clima de decisão. O Capivariano irá jogar com cautela, pois uma derrota logo na primeira rodada poderá desmotivar o elenco para os demais jogos. O time de Capivari espera manter a mesma pegada que o garantiu entre os classificados para esta fase final. A segunda fase será disputada por oito clubes, que se enfrentam diretamente em dois turnos, com campeão e vice garantindo o acesso para a Série A-3 (terceira divisão) em 2004. Confira a rodada: sábado - 10:00 - Mauaense x Capivariano; domingo - 10:00 - Ecus x Tupã (Rede Vida); 15:00 - Primavera x Linense; Batatais x Velo Clube.