Jogo isolado abre rodada da Série B1 O Campeonato Paulista da Série B1 tem apenas um jogo neste sábado. Em São Bernardo do Campo, o Palestra, quinto colocado do Grupo 2, com cinco pontos ganhos, recebe o Mauaense, que vem subindo de produção após um início ruim e já está em quarto, com sete, às 20h30. Na liderança da chave estão Ecus, de Suzano, e Primavera, de Indaiatuba, que ainda não perderam na competição. Ainda no sábado, duas partidas movimentam a Série B2 no Circuito das Águas. Às 15 horas, o Águas de Lindóia, vice-líder do Grupo 1, com oito pontos, recebe o Guaçuano, lanterna, com apenas um. Fechando a rodada, o Serra Negra, que está em primeiro na chave, com nove pontos, tem pela frente o irregular Pirassununguense. Com seis pontos, o time de Pirassununga ocupa a quinta posição, com seis pontos conquistados depois de quatro rodadas.