Jogo isolado agita Série B1 do Paulista Apenas uma partida movimenta a nona rodada do Campeonato Paulista da Série B1 neste sábado. Em Leme, a Lemense, quinto colocado no Grupo 1, com oito pontos ganhos, recebe o Monte Azul, penúltimo da chave, com sete. O jogo, que estava marcado para a sexta-feira, acabou sendo transferido para o sábado, às 15 horas, a pedido da diretoria do time de Leme.