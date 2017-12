Jogo matutino abre rodada da Série A3 A terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A III começa neste sábado de manh, com a partida do Grupo 2 entre o lanterna Mauaense e XV de Piracicaba, no estádio Pedro Benedetti, às 10 horas, em Mauá. No domingo a rodada será completada com sete jogos. O Grêmio Esportivo Mauaense era tido antes da competição como um dos candidatos ao acesso e ao título, mas esse favoritismo caiu por terra em apenas duas rodadas. Com a derrota na estréia para o Independente, por 1 a 1, em Mauá e com novo fracasso frente ao Guaratinguetá, por 2 a 1, fora de casa o time dirigido pelo experiente João Ricardo precisa se recuperar neste final de semana ou a situação ficará complicada. O excelente trabalho realizado em 2003, quando o time foi campeão da Série B1, poderá não ter valido muito se ocorrer novo fracasso, desta vez diante do XV de Piracicaba. O clube piracicabano, com quatro pontos, está em terceiro lugar no grupo e briga para encostar nos líderes. Confira toda a rodada: Sábado - Mauaense x XV de Piracicaba; Domingo - 10 horas - Barretos X Noroeste; 11 horas - Sãocarlense x Jaboticabal, Sertãozinho x Mirassol, XV de Jaú x Inter de Bebedouro, Palmeiras-B x Guaratinguetá, Primavera x Independente; 16 horas - Rio Claro x Osasco. Classificação: Grupo 1 - 1) Noroeste e Mirassol 6 pontos; 3) Barretos 4; 4) Sertãozinho 3; 5) Internacional de Bebedouro, Jaboticabal 1 e XV de Jaú 1; 8) Sãocarlense 0. Grupo 2 - 1) Palmeiras-B, Osasco e XV de Piracicaba 4 pontos; 4) Guaratinguetá e Independente 3; 6) Rio Claro 2; 7) Primavera 1; 8) Mauaense 0.