Jogo na Alemanha arrecada US$ 3,5 mi Uma partida amistosa entre a seleção alemã e um time formado por jogadores estrangeiros que atuam na Alemanha, no estádio Schalke Arena, em Gelsenkirchen, nesta segunda-feira, reuniu 36.200 torcedores e arrecadou mais de US$ 3,5 milhões para as vítimas das inundações ocorridas em agosto no país. A Alemanha venceu por 4 a 2, com gols de Lauth (2), Jeremies e Klose. O brasileiro Marcelinho Paraíba e o checo Koller marcaram para os estrangeiros.