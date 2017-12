Jogo na Argentina deixa 70 feridos O Boca Juniors fez 2 a 0 contra o Chacarita Juniors, gol de Tévez, aos 22 minutos do segundo tempo, neste domingo, em La Bombonera, quando os torcedores do Chacarita, inconformados, começaram a jogar pedras no gramado. Estourou uma grande briga entre torcidas, que terminou com 70 feridos, dos quais 16 foram internados, um em estado muito grave. O jogo, válido pelo Torneio Apertura, foi suspenso.