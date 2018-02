Jogo na Argentina levanta suspeita Jogo da vergonha. Esta é a suspeita que colombianos e chilenos levantam do confronto entre Uruguai e Argentina, nesta quarta-feira, em Montevidéu, última rodada das Eliminatórias. O Uruguai garante vaga na repescagem se derrotar a Argentina, deixando de fora Colômbia e Chile, que lutam pela mesma vaga. A desconfiança de chilenos e colombianos vem das Eliminatórias de 2002. A situação era bem parecida. O Uruguai precisava de um empate contra a Argentina, já garantida na Copa, para classificar-se ao Mundial. E conseguiu o empate. ?Todo mundo sabia desse acordo. Se o Uruguai não conseguisse o resultado, ficaria de fora da Copa pela terceira vez consecutiva?, disse Juan Carrasco, técnico do Uruguai em 2001. Quatro anos depois, a situação se repete. ?Não há má-fé. Ninguém pode prejulgar nem pode imaginar isso seriamente?, rebateu José Pekerman, técnico da Argentina. ?É de se esperar que não aconteça este tipo de coisa?, comentou Nelson Acosta, técnico do Chile, que recebe o Equador. A Colômbia visita o Paraguai. ?Que não aconteça o fato de 2001?, pediu o zagueiro colombiano Córdoba.