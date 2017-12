Jogo na Argentina termina com 1 torcedor morto e 14 feridos

Uma pessoa morreu e pelo menos 14 ficaram feridas nesta segunda-feira, após a partida na qual o Club Atlético Tigre coroou seu retorno à Primeira Divisão do futebol argentino após vencer fora de casa o Nueva Chicago por 2 a 1. O diretor-geral do Serviço de Atendimento Médico de Emergências de Buenos Aires, Alberto Crescenti, confirmou a morte de um torcedor cujo nome não foi revelado. Fontes policiais, no entanto, detalharam que 78 pessoas foram detidas por causa dos incidentes. Os distúrbios começaram quando dezenas de torcedores do Nueva Chicago invadiram o campo de jogo, depois que o árbitro Gustavo Bassi, já nos acréscimos, apitou um pênalti a favor do Tigre, que também tinha vencido a partida de ida por 1 a 0. Bassi se viu obrigado a suspender o jogo, no momento em que os torcedores do Nueva Chicago correram em direção às arquibancadas ocupadas pelos do Tigre para enfrentá-los. A briga continuou nos arredores do estádio e em particular em uma rodovia que divide a capital argentina da província de Buenos Aires, onde os torcedores do Nueva Chicago perseguiram os do Tigre, enquanto a Polícia tentava dispersá-los com gás lacrimogêneo.