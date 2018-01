Jogo na Bolívia não motiva o São Paulo Logo agora que o São Paulo só queria saber do Campeonato Brasileiro, surge o The Strongest em seu caminho. E não bastasse ter de disputar a desprestigiada Copa Sul-Americana, a equipe ainda é obrigada a passar pelo desconforto de jogar na altitude de mais de 3.600 metros de La Paz. Até máscara de oxigênio vão ter de usar antes da partida - quarta-feira, às 21h40. Os jogadores se desdobraram hoje para achar motivação para o desafio. "Vai servir de treino para os atletas mais novos, que vão ganhar mais experiência internacional", disse Ricardinho. Boa tentativa do meia, mas o técnico Rojas não se convenceu: "Todos aqui têm experiência internacional, mesmo os mais garotos, já que muitos jogaram pelas seleções de base." Não viajam a Bolívia Fabiano, lesionado, e Ricardinho, com uma pequena inflamação no joelho direito (contusão que, de acordo com os médicos, não o tira do jogo de domingo, contra o Coritiba). Em um ponto, pelo menos, há consenso geral: o Brasileiro, no qual o time briga para se manter entre os cinco primeiros e assim se classificar à Libertadores de 2004. "A gente viaja, mas fica com o Coritiba na cabeça", admitiu o volante Carlos Alberto. Nada como uma vitória - O 1 a 0 sobre o São Caetano, domingo, no ABC, mudou o ambiente no São Paulo. Após um bom resultado até as avaliações são afetadas. A boa atuação de Ricardinho tornou-se ótima; Rogério Ceni, este sim decisivo, usou a moral do dia seguinte ao jogo para dizer que "o time foi bastante criticado antes, muitas vezes sem razão". E até mesmo Rojas, que se agarra como pode ao cargo de técnico, ditou, cheio de autoridade, regras de conduta: "Agora, vamos ter de mostrar a mesma garra e rendimento apresentados no ABC. Vou cobrar isso dos atletas." Parece um contra-senso, portanto, a declaração à TV Gazeta dada ontem pelo presidente do clube, Marcelo Portugal Gouvêa, garantindo que, para 2004, fará a reformulação do elenco, que, segundo ele, tem apresentado rendimento abaixo do esperado.