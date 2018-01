Jogo na Bolívia pode classificar o Goiás na Libertadores O Goiás pode se classificar para as oitavas-de-final da Libertadores sem entrar em campo nesta quarta-feira. Basta que o duelo entre The Strongest e Unión Espanõla, às 20h (de Brasília), no Estádio Hernan Siles, em La Paz, não termine empatado. Com vitória de qualquer um dos lanternas do Grupo 3, com três pontos cada, o time goiano, que tem 10 pontos, já assegura pelo menos o segundo lugar e a vaga na próxima fase. O The Strongest será dirigido pela primeira vez na Libertadores pelo argentino Sergio Oscar Luna, que promete buscar a vitória. "Não temos outra possibilidade", afirmou. A equipe também faz má campanha no Torneio Apertura (primeiro turno) do Campeonato Boliviano - sete pontos em sete jogos - e tentará "virar a página", nas palavras do meia Baldivieso, da seleção boliviana. O brasileiro Coelho, machucado, pode ficar de fora da partida. O time chileno, por sua vez, vem de três vitórias seguidas no Torneio Apertura chileno e pretende chegar a La Paz apenas horas antes da partida, para evitar os efeitos da altitude. O time tem dois desfalques: o lateral Francisco Rojas e o meia boliviano Acuña, ambos contundidos. O meia Emerson Pereira, que marcou o gol da vitória sobre o The Strongest, no Chile, está garantido.