Jogo na Itália dura só 46 segundos Uma partida pela divisão amadora da Itália pode entrar para a história como um dos confrontos mais curtos da história. Ebolitana e Cosenza, em Eboli (região de Salerno), jogaram apenas 46 segundos por causa da violência dos torcedores, que resultou em três detidos e sete policiais feridos. Assim que o árbitro iniciou o jogo, um torcedor invadiu o campo e agrediu com um chute o goleiro do time da casa e fugiu. Isso fez com que a partida fosse encerrada logo aos 46 segundos. Na seqüência, vários confrontos entre torcedores e policiais aconteceram e, no final, três pessoas foram detidas e sete oficiais de polícia tiveram que ser atendidos no hospital da cidade com ferimentos leves.