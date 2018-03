Jogo no ABC vale vaga no Paulista B1 Mauaense e Palestra jogam às 10 horas deste sábado em partida que pode valer uma vaga à próxima fase do Campeonato Paulista da Série B1. Com 18 e 15 pontos, respectivamente, uma vitória dos donos da casa decide os quatro classificados, deixando o time de São Bernardo do Campo fora da briga por uma das vagas à Série A3 de 2004. Confira a 13ª rodada: Sábado - 10h - Mauaense x Palestra; Domingo - 10h (rede Vida ao Vivo)- Capivariano X União Mogi; 15h - Fernandópolis x Santa Ritense; Velo Clube x Linense; Batatais x Lemense; Monte Azul x Tupã; Guarulhos x Ecus; XV de Caragu á x Primavera. Classificação Grupo 1 1)Santa Ritense 25; 2) Linense 23; 3) Tupã 17; 4) Batatais e Velo Clube 15; 6) Monte Azul 14; 7) Lemense 13; 8) Fernandópolis 9. Grupo 2 1) Ecus 28; 2) Primavera 24; 3) Capivariano 19; 4) Mauaense 18; 5) Palestra 15; 6) União Mogi 14; 7) Guarulhos 6; 8) XV de Caraguatatuba 5.