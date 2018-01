Jogo no Morumbi alegra corintianos A confirmação do jogo contra o São Paulo para o Morumbi - será no domingo, às 16h - foi recebida com alegria e ironia no Parque São Jorge. O site oficial do Corinthians chamou o estádio de "salão de festas" do Corinthians e o adversário de "freguês". Diz o texto, na íntegra: "A escolha (do Morumbi) faz o torcedor corintiano relembrar bons momentos da história recente do clássico: as finais do Paulistão-2003 e as semifinais da Copa do Brasil-2002, nas quais o time sempre levou a melhor e trucidou o Tricolor em seu próprio estádio. Agora, a Fiel precisa tomar conta do salão de festas mais uma vez para empurrar o Timão pra cima do freguês São Paulo." Num nível menos passional, jogadores e dirigentes elogiaram a decisão da CBF. "O receio era jogar num campo ruim. O gramado do Morumbi é bom e vai beneficiar a qualidade do espetáculo", resume o lateral Rogério. "Melhor assim, porque dá menos trabalho e o gasto dos clubes será bem menor", acrescenta o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini.