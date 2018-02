Jogo no Rio será vital para o Coritiba O Coritiba sentiu a corda no pescoço e tem em mente somente a vitória neste sábado, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro. Com 38 pontos, está a apenas quatro da zona de rebaixamento e passou uma semana turbulenta em razão da derrota para o Atlético-PR no clássico estadual. ?Esse jogo contra o Botafogo é o divisor de águas. Pode tanto continuar sonhando com uma classificação para a Sul-Americana como brigar para não cair?, disse o zagueiro Anderson. No entanto, os jogadores fazem questão de declarar a confiança na recuperação. ?O time é forte e temos condições de reverter essa situação?, declarou o lateral Ricardinho. Como não houve acerto com um técnico definitivo, o interino Antônio Lopes Júnior novamente continua no comando. Ele tenta animar os jogadores citando os times que estavam em baixa e agora começam a reagir, como o Vasco e o Paysandu. Para o jogo deste sábado, ele optou por Tiago como companheiro de Caio no ataque.