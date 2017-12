Jogo no Sul define futuro de são-paulinos Engana-se quem pensa que a partida contra o Internacional, neste domingo, às 18 horas, em Porto Alegre, não vale nada para os são-paulinos. Para o time paulista, os três pontos não farão grande diferença. Afinal, já está classificado para a Libertadores de 2004 e não tem mais chance de brigar pelo título. Só que para muitos jogadores poderá significar a permanência no Morumbi, um novo e melhor contrato ou a despedida . Vários atletas que estarão em campo ainda não têm o futuro definido. Rico é um deles. O atacante, que teve temporada irregular, não convenceu a diretoria de que merece ficar para o ano que vem. Nas últimas rodadas do Brasileiro, pode tirar essa dúvida dos dirigentes. Diego Tardelli não conseguiu ganhar a confiança total da cúpula tricolor. Estava quase certo que o atacante seria emprestado para ganhar experiência em outra agremiação para, depois, quem sabe, voltar. Suas boas atuações nos últimos jogos, contudo, puseram um ponto de interrogação nos cartolas. Ele pode ser aproveitado para a Libertadores. O zagueiro Jean, cujo contrato termina no fim do mês, deve seguir no clube, mas está longe de ser unanimidade. O uruguaio Lugano, que também tem o vínculo terminando , caiu nas graças da comissão técnica e dos dirigentes e dificilmente sairá. O volante Adriano é um dos que não vêm agradando por sua limitação técnica. Seu estilo aguerrido, no entanto, pode garantir uma vaga no banco em 2004. A situação mais complicada é a do goleiro Roger, que substitui Rogério Ceni, machucado. Roger, apesar de apresentar bom nível, tem salário elevado para um reserva - cerca de R$ 50 mil mensais - e não se encaixaria na política pés-no-chão do clube. O atleta porém, mostra otimismo e acredita que renovará o contrato, que está expirando. "Para o São Paulo será importante manter dois goleiros de bom nível por causa da Libertadores", justifica. Ele afasta, contudo, a possibilidade de aceitar redução nos vencimentos. "Tenho o mesmo nível do Rogério e ganho menos da metade que ele. Por isso, acho que, no mínimo, mereço continuar recebendo o mesmo salário." Certo, por enquanto, é que um novo treinador será contratado e que atletas como os volantes Alexandre e Carlos Alberto e o lateral-esquerdo Fabiano vão deixar o Morumbi. Gabriel, suspenso será substituído por Leonardo Moura. A equipe voltará a utilizar o esquema 4-4-2, com Rico e Diego na frente. Luís Fabiano cumpre suspensão.