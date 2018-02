Jogo pode marcar despedida de Romário No jogo que pode marcar a despedida de Romário do clube, o Vasco tenta vencer o Olaria, nesta quarta-feira, às 21h45, na Rua Bariri, e torcer por dois resultados negativos de Botafogo e Portuguesa para passar à semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O time de São Januário é o quarto colocado do grupo A, tem oito pontos, e está atrás do Alvinegro, que tem dez, e da Lusa carioca, nove. O líder da chave, o Volta Redonda, totalizou 13 pontos e já está classificado. Como a tendência é a de o Vasco ser eliminado, o técnico da equipe Joel Santana já ensaiou nesta terça-feira um discurso de despedida. "O mundo não vai cair se sairmos do campeonato. Aqui não existe terror. O Vasco pode não estar com uma boa somatória de pontos, mas as coisas não estão desarrumadas", afirmou Joel. "O nosso erro foi perder pontos dentro de casa. Em uma competição curta, isso faz muita diferença." Além da expectativa da eliminação, o Vasco ainda pode perder o artilheiro Romário. O presidente vascaíno Eurico Miranda assegurou que o jogador permanece no clube até a final da Copa do Brasil, mas o atacante havia dito que só atuaria até o término do Campeonato Estadual. Nesta terça-feira, inclusive, ele foi convocado para a disputa da Copa do Mundo de Beach Soccer, na Praia de Copacabana, entre os dias 8 e 15 de maio. Para a partida decisiva desta quarta, o técnico do Vasco teve vários problemas com a escalação, apesar de a formação ofensiva 4-3-3 ter sido mantida. O goleiro Cássio, com dores no ombro esquerdo, foi substituído por Fabiano. O zagueiro Daniel, também contundido, cedeu sua vaga para Adriano. E o meia Róbson Luis ou Allan Delon disputam o lugar de Gomes, suspenso.