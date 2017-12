Jogo vale vice-liderança da Série B2 Águas de Lindóia e Pirassununguense jogam neste sábado, às 15 horas, abrindo a sexta rodada da fase final do Campeonato Paulista da Série B2, quarta divisão. Com seis e sete pontos, respectivamente, quem vencer assume a vice-liderança da competição, mas ainda fica distante da Jalesense, que tem 13 e se mantém como única equipe invicta nesta segunda fase. Em casa o Águas, que perdeu uma invencibilidade de dez jogos para o rival Serra Negra na última rodada, tenta a reabilitação para ainda sonhar com o acesso. No domingo mais três jogos completam a rodada. Às 11 horas jogam Elosport x Serra Negra; Grêmio Barueri x Joseense e Itararé x Jalesense.