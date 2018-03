Jogo vira decisão para Atlético-PR O técnico do Atlético Paranaense, Riva de Carli, deve mudar o posicionamento do ataque do time para o jogo deste sábado, às 16 horas, contra o São Caetano, no Estádio Plácido Castelo, em Fortaleza (CE), pela segunda rodada da Copa dos Campeões. "Tínhamos que ter agredido mais", analisou o técnico, após o jogo em que perdeu para o Flamengo por 1 a 0. "A jogada tinha que fluir com mais rapidez e nós não fizemos isso em momento algum do jogo." Ele não descartou alteração na escalação, que será divulgada somente nos vestiários. Uma derrota, tanto para o Atlético quanto para o São Caetano, pode representar a desclassificação da competição. "Passou a ser uma decisão", disse o técnico. "Temos que ser contundentes e não esperar por um terceiro jogo." Ex-preparador físico do próprio Atlético, Riva de Carli considera que o reinício da temporada está sendo sentida pelos jogadores. "Mas temos que superar esses obstáculos." Sem os meias Adriano, que ainda não renovou contrato, e Kléberson, que descansa após a conquista do pentacampeonato pela seleção brasileira, o atacante Alex Mineiro jogou mais recuado, tendo a função de marcar no meio-de-campo e armar jogadas de ataque. Não conseguiu realizar nenhuma das duas. É provável que ele tenha mais liberdade contra o São Caetano, jogando mais adiantado num esquema 4-3-3.