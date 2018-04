Jogos adiados do Italiano terminam empatados

Fora de casa, o Bari abriu o placa aos quatro minutos do primeiro tempo, com gol marcado por Paulo Barreto. Omar Milanetto empatou o duelo para o Genoa aos 8 minutos da etapa final. O Genoa está em décimo lugar, com 28 pontos, enquanto o Bologna está na 15.ª colocação no Campeonato Italiano, com 21.

O Bologna abriu 2 a 0 no duelo com a Atalanta, com dois gols marcados por Marco Di Vaio, aos 19 e 34 minutos do primeiro tempo. Porém, a equipe de Bergamo reagiu e chegou ao empate com gols de Thomas Manfredini, aos 37 minutos da primeira etapa, e Javier Chevantón, aos 15 minutos do segundo tempo. As equipes lutam contra o rebaixamento no Campeonato Italiano. O Bologna está na 15ª posição, com 21 pontos, e a Atalanta ocupa a 18.ª, com 17 pontos.