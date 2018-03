Jogos adiados no Italiano por causa da morte de Astori são remarcados para abril

Seis dos sete jogos do Campeonato Italiano que foram adiados no último domingo por causa da trágica morte do zagueiro Davide Astori, da Fiorentina, foram oficialmente reagendados nesta sexta-feira. A liga italiana informou que estes duelos, válidos pela 27ª rodada da competição, ocorrerão nos dias 3 e 4 de abril.

Entretanto, ainda precisa ser confirmada a nova data do clássico entre Milan e Inter de Milão, o que dependerá do avanço ou não do primeiro destes times na Liga Europa. Na última quinta-feira, o Arsenal derrotou a equipe italiana por 2 a 0 no confronto de ida das oitavas de final e abriu boa vantagem para garantir a sua classificação na partida de volta, na próxima quinta-feira, em Londres.

Adiados no último domingo, os confrontos Atalanta x Sampdoria, Genoa x Cagliari e Udinese x Fiorentina foram remarcados para 3 de abril, enquanto para o dia seguinte estão confirmados os jogos Benevento x Hellas Verona, Chievo x Sassuolo e Torino x Crotone.

Capitão da Fiorentina, Davide Astori foi encontrado morto em seu quarto de hotel no último domingo, em Údine, onde a equipe estava concentrada para o duelo com a Udinese, pelo Campeonato Italiano. Uma autópsia realizada na última terça-feira confirmou que uma parada cardíaca foi a causa da súbita morte do jogador.

Astori estava na Fiorentina desde 2011. Ele também defendeu a seleção italiana em 14 partidas, entre 2011 e 2017, e esteve presente na Copa das Confederações realizada no Brasil em 2013.