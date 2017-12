Jogos amistosos para a Copa agitam a Europa nesta quarta Os amistosos preparatórios para a Copa do Mundo seguem à toda. Nesta quarta-feira, seis partidas que incluem times classificados para o Mundial serão disputadas na Europa. Destaque para os confrontos entre França x Dinamarca, em Lens, e Suíça x Itália, em Genebra. A França terá a oportunidade de espantar os seus fantasmas. O time quer exorcizar de vez os problemas que viveu há quatro anos, quando viu seu principal astro, Zinedine Zidane, se machucar no último amistoso antes da Copa de 2002, fez uma campanha ridícula e foi eliminada na primeira fase. Por isso, nada melhor que encarar a Dinamarca, que mandou a França de volta para casa mais cedo no Mundial do Japão/Coréia, no último amistoso antes da Copa, nesta quarta, em Lens. E o astro Zidane, cansado, poderá não jogar. Já a comissão técnica italiana vai fazer o que for preciso para colocar Totti em condição de começar jogando a partida contra Gana no dia 12 em Hannover, na estréia da Azzurra na Copa. A escalação escolhida pelo técnico Marcello Lippi para o amistoso desta quarta-feira contra a Suíça (15h45, horário de Brasília) é um exemplo claro disso: Luca Toni, artilheiro do Campeonato Italiano com 31 gols marcados pela Fiorentina, foi para o banco e o esquema tático foi modificado para facilitar a vida do astro da Roma. Em Dornirn, na Áustria, o Paraguai, que vem de empate com a Dinamarca fora de casa, encara a Geórgia, na casa do adversário. Trinidad e Tobago, séria candidata a saco de pancadas no Grupo B, testa suas forças diante da Eslovênia. Completando a agenda do dia, o Irã recebe a Bósnia em Mashhad e a Arábia Saudita, comandada pelo brasileiro Marcos Paquetá, joga contra a Turquia, na cidade alemã de Offenbach.