Jogos: Atenas inaugura estádio de futebol A três meses e meio do início dos Jogos Olímpicos de Atenas, o comitê olímpico local inaugurou nesta terça-feira o estádio Kaftantzogleion, com capacidade para 25 mil pessoas, em Tessalonica, onde logo mais à tarde se enfrentam as seleções olímpicas da Alemanha e da Grécia. Esse é o primeiro estádio oficial inaugurado pela organização antes da Olimpíada.