Jogos de Flamengo e Bahia abrem a Copa do Brasil no dia 16/03

Tanto o Flamengo quanto o Bahia podem eliminar o jogo da volta se vencerem seus respectivos rivais por pelo menos dois gols de diferença - esta regra valerá também para a segunda fase a competição. A primeira fase, com jogos de ida e volta, será finalizada no dia 28 de abril.

Pela tabela divulgada nesta sexta, o Botafogo vai estrear no dia 5 de abril, contra o Coruripe, em Alagoas. No dia seguinte, será a vez do Fluminense encarar o Tombense, em Minas Gerais.

O Cruzeiro fará sua estreia no dia 13 de abril, contra o Campinense, na Paraíba. Uma semana depois, no dia 20, Vasco e Remo vão se enfrentar no Pará. No dia seguinte, o Santos vai encarar o seu homônimo do Amapá, em Macapá.

Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG e Grêmio vão entrar na Copa do Brasil somente nas oitavas de final, por estarem disputando no momento a Copa Libertadores. O Internacional, fora da competição continental, também entrará nesta fase por ter terminado o último Brasileirão na quinta colocação.

As oitavas de final (4ª fase) da Copa do Brasil serão disputadas entre 24 de agosto e 21 de setembro. A 2ª fase será realizada nos dias 4, 11 e 18 de maio. E, a terceira, nos dias 6, 13, 20 e 27 de julho. A fase de quartas de final tem como datas 28 de setembro e 19 de outubro, enquanto as semifinais estão reservadas para 26 de outubro e 2 de novembro. A grande final será disputada nos dias 23 e 30 de novembro.