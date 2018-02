Jogos de São Caetano e Paraná mantidos A CBF decidiu manter a programação normal da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, apesar do adiamento do jogo entre Paraná e São Caetano. As duas equipes deviam ter se enfrentado na noite de quinta-feira, em Curitiba, mas a falta de energia elétrica no Estádio Pinheirão adiou a partida para a tarde desta sexta, no mesmo local. Como Paraná e São Caetano voltam a jogar domingo, pela 35ª rodada do Brasileiro, havia a possibilidade de adiar suas próximas partidas por causa do confronto desta sexta-feira. Mas a CBF decidiu não mudar nada. Assim, no domingo mesmo, o São Caetano recebe o São Paulo no Estádio Anacleto Campanella, às 18h10, e o Paraná faz o clássico com o Atlético-PR na Arena da Baixada, às 16 horas.