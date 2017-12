Jogos decisivos da A2 serão no sábado O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol confirmou, nesta terça-feira, a mudança de datas da rodada do final de semana pelo Campeonato Paulista, para evitar coincidência de horário com o jogo do Brasil contra o Uruguai, domingo à tarde, pelas eliminatórias da Copa de 2002. Os jogos finais e decisivos das Séries A-2 e A-3 serão disputados no sábado, às 15 horas. Os jogos das Séries B-1, B-2 e B-3 serão disputados domingo, a partir das 11 horas. Existem apenas duas exceções. No sábado, Guapira e Palestra se enfrentam pela B-1, enquanto Guarujá e Lençoense jogam pela Série B-2. Os jogos de sábado, porém, são os mais aguardados porque decidirão os times que vão garantir o acesso e os que serão rebaixados. Na Série A-2, o Etti Jundiaí está garantido, enquanto a segunda vaga está sendo disputada por Santo André, Ituano e Juventus. Lutam contra o rebaixamento, São José, Comercial, Paraguaçuense e Sãocarlense. Os dois últimos colocados serão rebaixados. Na Série A-3, o São Bento de Sorocaba já garantiu o acesso, deixando a segunda vaga para a briga entre Flamengo, com 54 pontos, Atlético Sorocaba, 53, e Bandeirante de Birigui, 52. O Internacional de Bebedouro, lanterna, está rebaixado e a segunda vaga deve ficar com o Taquaritinga que precisa golear o XV de Novembro, em Piracicaba, e ainda torcer pelo tropeço do Garça contra o Sorocaba. Os dois times ficariam com o mesmo número de vitórias - nove - e decidiriam a vaga no saldo de gols, no qual o Garça tem menos cinco e o Taquaritinga menos 12.