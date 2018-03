Jogos do Atlético na Arena custarão R$ 30 Uma das marcas do Campeonato Paulista, principalmente na primeira fase, foi a ausência dos torcedores, devido ao preço de R$ 20 dos ingressos. Várias torcidas organizadas protestaram contra o aumento abusivo, de 100% em relação ao ano passado, e deixaram de prestigiar suas equipes. Mas os dirigentes do Atlético Paranaense não temem essa possibilidade, já que o ingresso para os jogos do time no Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada, subirá de R$ 15 para R$ 30. A justificativa da diretoria é a de que o clube terá muitos gastos para adequar o estádio às exigências do novo Código do Torcedor. "Estamos gastando mais de R$ 3,5 milhões com a instalação de cadeiras numeradas, postos de vendas online e de câmeras para monitoramento da torcida", disse João Augusto Fleury da Rocha, presidente do Conselho de Gestão do Atlético. "Isso tem preço, que deve ser compartilhado por todos, para que as pessoas tenham orgulho de ver um estádio onde as famílias fiquem bem acomodadas." Na semana passada, a diretoria anunciou parceria com a Clear Channel, maior companhia de mídia do mundo, que tentará coordenar a venda de pacotes para os jogos e promover shows no local. A decisão do Atlético-PR não encontrou apoio nos clubes cariocas. Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo pretendem fazer promoções e disponibilizar preços que sejam acessíveis aos torcedores. O Flamengo venderá carnês tanto para os jogos no Maracanã quanto no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, para onde levará alguns dos jogos no Brasileiro. O Botafogo também venderá pacotes, mas o preço varia de acordo com o perfil do torcedor, ou seja, o comum e o chamado oficial, que paga mensalmente uma quantia ao clube.