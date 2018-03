Jogos do Brasileiro vão para o Sul Dois clássicos paulistas pelo Campeonato Brasileiro - os jogos do Santos com o São Paulo e com o Palmeiras - serão disputados em Londrina à noite para que possam ser televisionados. Essa é uma das conseqüências das alterações na tabela da competição divulgadas, nesta quarta-feira, pela CBF em decorrência da proibição governamental de que sejam realizados jogos à noite. Outros quatro jogos foram transferidos para a Região Sul e, assim, pemanecem no horário noturno, atendendo a conveniência da Rede Globo. Os jogos do Palmeiras pelas rodadas iniciais terão as datas modificadas já que foi cancelado o Mundial de Clubes, do qual o clube participaria. Assim, as partidas do Alviverde devem coincidir com as restantes da rodada, mas ainda não foram anunciadas as novas datas. O Corinthians atuará duas vezes, em Londrina: contra o Vitória, na 1ª rodada; e contra o Santa Cruz, pela 12ª rodada. Outro clube paulista que joga fora é a Ponte Preta, que, em sua estréia, enfrenta o Flamengo, em Forianópolis. O último jogo a ter o local mudado foi entre Botafogo e Sport, que também será em Florianópolis. O restante das partidas marcadas para o meio da semana serão antecipados para à tarde, como já havia sido decidido anteriormente. Há possiblidade de novas mudanças na tabela. "Vamos nos acertando conforme a necessidade", explicou o presidenta da CBF, Ricardo Teixeira. A Copa dos Campeões foi confirmada em Maceió e João Pessoa.