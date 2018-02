Jogos do campeonato holandês são adiados por greve da polícia A disputa de domingo entre os líderes da liga holandesa, Ajax Amsterdam e PSV Eindhoven, foi adiado após um tribunal do país ter permitido que a polícia entrasse em greve durante o fim de semana. O prefeito de Amsterdã, Job Cohen, disse a uma rádio holandesa no sábado que a ausência da polícia criaria riscos inaceitáveis para a segurança pública. "Nós simplesmente não podemos garantir que tudo correrá bem", afirmou Cohen. O jogo do Feyenoord, terceiro colocado, contra o AZ Alkmaar também foi adiado. O Ajax lidera a tabela com 31 pontos após 14 partidas, um ponto acima do PSV e dois a mais do que o Feyenoord. (Por Harro ten Wolde, reportagem adicional de Theo Ruizenaar)