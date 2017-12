Jogos do Inglês terão minuto de silêncio Todos os jogos da 14ª rodada do Campeonato Inglês, que acontecem neste fim de semana, terão 1 minuto de silêncio em homenagem ao ex-jogador George Best, o ídolo do futebol britânico que morreu nesta sexta-feira. "Após as más notícias da morte de George Best, pedimos aos árbitros que observem um minuto de silêncio antes do início das partidas do Campeonato Inglês deste fim de semana", disse o porta-voz da Premier League. "Espera-se que todos respeitem este homem, que se tornou uma lenda do futebol. Ele será recordado por suas sublimes qualidades em campo e sua contribuição ao futebol."