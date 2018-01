Jogos fora de casa preocupam Mogi A seqüência de três jogos fora de casa está preocupando a comissão técnica do Mogi Mirim, que disputa o Campeonato Paulista da Série A-1. Depois do empate contra o União Barbarense, o time fará três jogos fora de casa, contra a Portuguesa Santista, Portuguesa e Ponte Preta. A preocupação existe porque o time não conseguiu bons resultados em casa e os pontos perdidos vão fazer falta na classificação final, atrapalhando o trabalho que vem sendo executado. Para o técnico Paulo Bonamigo, o fato de não jogar em casa pode ser favorável. "Em casa temos sentido a pressão. É lógico que isso não pode acontecer, mas se vencermos os jogos fora, o astral do time vai melhorar", afirma. Após o preparador-físico do time, Hércules Luís Venzon, fazer gestos obscenos para a torcida no jogo contra o União Barbarense, a pressão aumentou sobre o time de Bonamigo. Ele está acusado pelos torcedores de ser um dos responsáveis pelo baixo rendimento da equipe, que demonstra não suportar os 90 minutos. "O trabalho está dentro do esperado. O problema é que temos enfrentado um calor insuportável nos jogos", garante Venzon sem comentar a insatisfação do público. Com dez pontos ganhos, o Mogi está na oitava colocação. Para a partida de domingo contra a Portuguesa Santista pela sétima rodada da competição, as novidades são as voltas do zagueiro Sandro e do lateral Alcir, recuperados de contusão.