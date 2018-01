Jogos Olímpicos podem tirar até R$ 6 milhões do Itaquerão

Com a decisão da CBF de não parar o Campeonato Brasileiro durante os Jogos Olímpicos de 2016, o Itaquerão deverá ficar fechado durante oito rodadas do Nacional do próximo ano. Pelo acordo com a Prefeitura, o Corinthians mandará seus jogos no Pacaembu sem pagar aluguel, mas pode ter uma arrecadação R$ 6 milhões inferior em relação aos jogos no Itaquerão.

O faturamento com bilheteria no Pacaembu é bem menor do que na nova arena do Corinthians. Nos últimos cinco jogos que fez no Itaquerão, a média foi de R$ 2,2 milhões por partida. Já nos últimos cinco jogos que a equipe fez no Pacaembu, no ano passado, a arrecadação média foi de R$ 710 mil (veja lista abaixo).

Independentemente do local da partida, toda a arrecadação vai para o fundo responsável por pagar o estádio. Hoje, a principal fonte desse fundo é a venda de ingressos. Por isso, a diretoria já calcula que, por causa da queda de arrecadação provocada pela Olimpíada, poderá ter dificuldade para quitar as parcelas do financiamento em 2016.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Sabemos que vamos ter queda de arrecadação no momento em que a gente for jogar fora da arena. Temos consciência que os valores serão menores e poderão provocar impacto”, admite o diretor financeiro do Corinthians, Emerson Piovezan.

O torneio de futebol dos Jogos Olímpicos será disputado entre os dias 3 e 21 de agosto. Pelo calendário divulgado esta semana pela CBF, durante esse período estão previstas cinco rodadas da Série A do Brasileiro. O Corinthians, no entanto, deve entregar o Itaquerão ao COI (Comitê Olímpico Internacional) cerca de 15 dias antes do início dos Jogos para obras de adaptação na arena. Assim, o estádio ficaria fechado por oito rodadas do Brasileiro.

No período, a previsão é o Corinthians disputar quatro partida como mandante no Pacaembu, com arrecadação R$ 1,5 milhão inferior ao Itaquerão em cada jogo, totalizando R$ 6 milhões a menos para o fundo.

Desde o mês passado, o Corinthians paga R$ 5 milhões por mês referentes ao empréstimo de R$ 400 milhões com o BNDES na época da construção do estádio. A partir de dezembro de 2016, o clube começa a quitar o financiamento com a Caixa Econômica Federal e terá de pagar mais R$ 5 milhões mensais.

5 JOGOS NO PACAEMBU 2014

Corinthians x Rio Claro (22 de fevereiro): R$ 389.274,50

Corinthians x Comercial (26 de fevereiro): R$ 343.435,90

Corinthians x São Paulo (9 de março): R$ 1.003.613,50

Corinthians x Atlético Sorocaba (23 de março): R$ 284.920,10

Corinthians x Flamengo (27 de abril): R$ 1.532.379,50

5 JOGOS NO ITAQUERÃO 2015

Corinthians x Atlético-MG (18 de julho): R$ 2.376.803,51

Corinthians x Vasco (29 de julho): R$ 1.608.159,76

Corinthians x Sport (12 de agosto): R$ 1.671.129,76

Corinthians x Cruzeiro (23 de agosto): R$ 2.671.941,50

Corinthians x Santos (26 de agosto): R$ 2.353.824,50