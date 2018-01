Jogos pela manhã preocupam o Palmeiras A possibilidade de as partidas do Palmeiras serem disputadas aos domingos pela manhã, na segunda fase da Série B, preocupa os preperadores físicos do clube. ?Pela manhã, a concentração de ácido lático no organismo é maior em relação a outros períodos do dia. E isso pode causar fadiga muscular em alguns atletas e provocar um estresse metabólico?, afirmou o preparador Ireneu Loturco. Para evitar surpresas, os jogadores do Palmeiras passarão por testes individuais nesta semana. O técnico Jair Picerni também pretende marcar treinos, a partir da semana que vem, para antes do almoço. ?Tudo o que puder nos ajudar tem que ser visto com bons olhos?, diz Muñoz.