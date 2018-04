'Joguei para vencer', diz Thiago Ribeiro após ajuda ao rival

O atacante Thiago Ribeiro marcou o gol do triunfo do Santos por 1 a 0 sobre o Vitória, neste domingo, no Barradão, mas virou "herói" do Palmeiras. Isso porque o triunfo santista em Salvador selou a permanência palmeirense na Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo com o empate por 1 a 1 diante do Atlético-PR no Allianz Parque.

"A gente jogou pra vencer, ficamos numa sequência de nove jogos sem vitórias, vencemos o Botafogo na semana passada, mas queríamos mais. Esse gol foi importante, pois veio depois de um tempo que me recuperei de lesão e de uma gastrite. Só tenho que agradecer", declarou o atacante, minimizando a ajuda ao rival santista.

O Palmeiras entrou na última rodada dependendo apenas de si para se manter na elite, mas o empate por 1 a 1 diante dos reservas do Atlético-PR deixou o torcedor aflito. Isso porque um triunfo do Vitória rebaixaria o time paulista, mas o gol de Thiago Ribeiro confirmou a permanência na Série A.

Para o Santos, o gol pouco significou. A equipe entrou em campo já sem nenhuma grande ambição, em um fim de temporada melancólico para quem sonhava ao menos em ir para a Libertadores. O resultado deste domingo fez com que o time da Vila Belmiro terminasse o Brasileirão com 53 pontos, na nona posição.