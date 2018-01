Johansson quer deixar a UEFA O presidente da UEFA, o sueco Lennart Johansson, quer deixar a presidência da entidade por causa de um câncer na próstata. Johansson anunciou hoje que não vai tentar a reeleição no próximo ano. ?Estou sendo submetido a um tratamento diário há uns 3 meses?, explicou o dirigente. A comissão da UEFA quer que Johansson permaneça no cargo, e o dirigente prometeu uma resposta definitiva até o fim do verão. Ele tá está com 72 anos. "Há outros candidatos muito competentes para me substituir?, disse.