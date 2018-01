John Travolta será piloto da seleção australiana na Copa Os representantes do ator John Travolta estão acertando os últimos detalhes de um acordo, para que ele seja o piloto do avião que levará a seleção australiana de futebol ao Mundial da Alemanha, informou nesta terça-feira a imprensa local. Travolta - um experiente piloto e embaixador de honra das linhas aéreas australianas (principal patrocinador da seleção) - esteve presente na festa da vitória sobre o Uruguai, em Sydney, em novembro de 2005 - o resultado garantiu o retorno da Austrália a uma Copa do Mundo, depois de 32 anos. Na festa, o ator - que vestiu a camisa da Austrália e cantou o hino do país - se ofereceu para ser piloto do vôo que levará a seleção ao Mundial. A imprensa australiana informou que os representantes da estrela de Hollywood e da Federação Australiana de Futebol (FFA) estão acertando os últimos detalhes do acordo. Caso não seja piloto do vôo que levará a Austrália para a Copa, Travolta fará parte da equipe que acompanhará a seleção à Alemanha. A Austrália está no grupo do Brasil da Copa do Mundo, ao lado de Croácia e Japão.