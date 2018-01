Johnson é convocado por Angola Em 2006, depois de muitos anos, a Portuguesa pode voltar a ter um representante na Copa do Mundo, mas não pelo Brasil e sim por outro país de língua portuguesa: Angola. O atacante Johnson foi convocado para disputar a pré-temporada, visando o ano mais importante da história da seleção. Um prêmio pelo seu bom desempenho no Brasileirão da Série B deste ano e que pode transformar-se na realização de um sonho. A boa notícia de Johnson, porém, pode significar prejuízo para a Lusa, já que se confirmada sua presença na Copa da África, ele desfalca o time no Campeonato Paulista, que tem início em 11 de janeiro. O atacante embarca na próxima segunda-feira. "O que eu quero é jogar por Angola, a Copa é um sonho realizado no país", disse o atleta de 26 anos que, apesar de viver no Brasil desde os nove anos, não perdeu as raízes com a terra natal. Vestir a camisa dos "Palancas Negras" não é novidade para o atacante, que entre 2001 e 2004 jogou pela seleção e chegou até mesmo a disputar as Eliminatórias para a Copa de 2002. Mas, para as Eliminatórias deste ano, Johnson acabou um pouco esquecido e o retorno é a sua chance da afirmação. Até meados de janeiro Angola fará amistosos contra times europeus e depois disputará o a Copa da África, no Egito, o maior teste dos jogadores para que o técnico Oliveira Gonçalves defina o grupo para o Mundial, em junho na Alemanha. No primeiro título mundial conquistado pela Seleção Brasileira, em 1958, na Suécia, a Portuguesa colaborou com um de seus maiores ídolos, o lateral-direito Djalma Santos. Quatro anos depois, no Chile, foi a vez do ponta Jair da Costa. Em outras oportunidades, rubro-verdes também vestiram a camisa da seleção em mundiais, como em 1954, com Julinho e Brandãozinho. Giba na segunda - Ficou para a próxima segunda-feira a definição sobre a renovação de contrato do técnico Giba. A diretoria também espera renovar com os principais jogadores e ainda buscar alguns reforços para a próxima temporada. Além de Celsinho, negociado com o Lokomotiv, de Moscou, o lateral-esquerdo Leonardo também deve deixar o Canindé.