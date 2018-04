Joílson já traça planos para jogar no São Paulo

Dispensado pelo Botafogo, o lateral Joílson não disfarça que já tem tudo certo para assinar seu contrato com o São Paulo para a próxima temporada, o que ainda não foi feito, já que possui contrato com o time carioca até o dia 31 de dezembro. Mesmo assim, Joílson já faz planos para conquistar seu espaço no São Paulo, e, para isso, usa como exemplo o volante Mineiro, hoje no futebol alemão. Para o ex-botafoguense, é necessário estar pronto para jogar na posição que o técnico Muricy Ramalho desejar. Curiosamente, Joílson se destacou no Botafogo justamente pela sua polivalência, jogando boa parte da competição como lateral-direito. A torcida tinha o jogador como um dos ídolos, até a derrota catastrófica para o River Plate, pela Copa Sul-americana. Vaiado em alguns jogos, Joílson viu que não tinha mais espaço no Botafogo com as constantes críticas que vinha recebendo e chegou a um acordo com a diretoria, sendo dispensado na terça-feira, juntamente com Dodô, Zé Roberto e Alex. Joílson começou sua carreira no América-RJ, em 1999, mas obteve destaque na Cabofriense, sendo contratado pelo Botafogo em 2005.