Joinville aposta em treinos secretos para obter primeira vitória no Brasileirão Após o fraco início no Campeonato Brasileiro, com apenas um empate e duas derrotas, o Joinville encara neste sábado o Atlético Paranaense, a partir das 21 horas, na Arena Joinville, em Joinville (SC), pela quarta rodada, para iniciar uma virada e sair da lanterna da competição. E a principal aposta do técnico Hemerson Maria é fechar os treinos para organizar melhor a equipe.