Joinville apresenta novo treinador O Joinville foi o 13º time no Campeonato Brasileiro da Série B a trocar de treinador. Nesta terça-feira à tarde a diretoria do clube catarinense apresentou o técnico Ademir Fonseca para substituir Arnaldo Lira, que deixou o comando após empate sem gols com o lanterna União São João, em Araras. Fonseca, que tem no currículo o inédito título paulista conquistado pelo Ituano em 2002, esteve comandando o América-RN e também perdeu o emprego por maus resultados, sendo substituído posteriormente por Robertinho.