Joinville bate a Assoeva na prorrogação e é campeão da Liga Nacional de Futsal

Em uma final extremamente equilibrada, o Joinville conquistou neste domingo a Liga Nacional de Futsal pela primeira vez. Em casa, a equipe fez a festa da torcida no ginásio Cau Hansen, lotado, ao derrotar a Assoeva na prorrogação. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, Jackson marcou o gol que assegurou o troféu a minutos para o fim do tempo extra.

Por ter a melhor campanha, o Joinville tinha a vantagem de fazer a segunda partida em casa e, em caso de dois resultados iguais, jogar pelo empate na prorrogação. Após o empate por 1 a 1 na ida, em Venâncio Aires, então, o título parecia mais próximo do time catarinense.

Só que isso não se confirmou em campo. O duelo foi extremamente equilibrado e quem saiu na frente foi a Assoeva, com Valdin. O empate do Joinville veio ainda no primeiro tempo, em finalização de Jackson que Eka desviou para a rede.

No segundo tempo, a Assoeva já se lançava ao ataque com o goleiro linha quando Jackson soltou o pé em cobrança de falta e virou. Mas nem deu tempo para comemorar. Pouco depois, Valdin aproveitou chute cruzado da direita e marcou outra vez para levar a partida para a prorrogação.

O goleiro Willian, então, se transformou em herói do Joinville com grandes defesas. E quando a pressão era toda da Assoeva, Jackson, mais uma vez, aproveitou seu forte chute para colocar a bola entre as pernas de Deko e definir a conquista, a dois minutos para o fim.

Apesar do alto investimento no futsal, esta é apenas a primeira vez que Joinville conquista a Liga Nacional. A equipe havia batido na trave em duas oportunidades, em 2007 e 2012, quando caiu na decisão para Jaraguá e Intelli/Orlândia, respectivamente. Desta vez, porém, a festa foi catarinense.