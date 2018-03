Joinville bate Mogi; Sport vence o Náutico Jogando em casa, o Joinville venceu o Mogi Mirim por 3 a 1 na noite desta sexta-feira e voltou a respirar no Campeonato Brasileiro da Série B. Com a vitória os catarinenses chegaram aos 15 pontos e afastaram o perigo do rebaixamento à Terceira Divisão. O mesmo não se pode dizer do Mogi, que se manteve com 12 e completou sete jogos sem vencer. O Joinville abriu o marcador logo aos dez minutos de jogo. Após cruzamento da direita, Fabinho tentou cabecear e errou. A bola acabou sobrando livre para Marlon, que cabeceou sem chances para o goleiro Marcelo Galvão. O segundo veio só no segundo tempo. Aos 14 Batista derrubou Coracini na entrada da área. Válbson bateu falta e acertou o ângulo esquerdo do goleiro. Seis minutos depois o Mogi descontou. Cruzamento na área, a bola quicou e enganou Marcello Flores, que co nseguiu rebater no reflexo, mas a bola sobrou para o zagueiro Chicão, que chutou forte e diminuiu a vantagem dos catarinenses. Mas o Mogi, que pressionava, acabou perdendo dois jogadores expulsos em dois minutos. Com dois a mais, o Joinville ainda teve tempo para marcar o terceiro. Marlon recebeu lançamento e tocou na saída de Marcelo Galvão, decretando o resultado final do jogo. Outros jogos - Ainda em Santa Catarina, mas em Florianópolis, Avaí e Remo ficaram no empate em 1 a 1. Reinaldo abriu o placar aos 11 minutos, mas Valdomiro deixou tudo igual aos 35, num bonito gol de peixinho. Com o resultado o Remo se manteve em terceiro lugar , com 22 pontos, enquanto o Avaí subiu para 12º, com 18. Fechando a rodada o Sport venceu o clássico contra o Náutico por 1 a 0 no estádio dos Aflitos. A vitória, com um gol do zagueiro Gaúcho aos três minutos do primeiro tempo, deu ao time do técnico Hélio dos Anjos a quinta posição, com 20 pontos. O Náutico vem logo atrás, com 19.