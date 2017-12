Joinville busca vitória fora de casa Vencer na casa do adversário. Esse é o grande desafio do Joinville na partida diante do Santo André, neste sábado, às 16 horas, no ABC paulista. O Tricolor catarinense não vence uma partida longe fora de casa desde 9 de setembro do ano passado, quando derrotou o Caxias, em Caxias do Sul/RS, por 3 a 1. O técnico José Galli Neto confirmou Cléber Orleans como a única novidade na equipe. "Optamos pelo Cléber por ter mais experiência. Isso será fundamental contra o Santo André", observa Galli. O técnico destacou a força da equipe paulista que ainda briga por uma vaga na final da Copa do Brasil. "Eles têm muita qualidade e não acredito que irão se poupar. Mas nosso grupo está confiante e vamos em busca da vitória." Para Galli está mais do que na hora do time conseguir uma vitória longe do Ernestão. "Vamos lá para somar pontos. Trabalhei não só o sistema defensivo, mas também o ofensivo, pensando em surpreendê-los e conseguir esta importante vitória."