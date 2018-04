Joinville derrota Bragantino por 3 a 0 em casa

JOINVILLE - O Joinville largou bem na Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Bragantino, por 3 a 0, neste sábado à tarde, na Arena Joinville. Os gols foram marcados por Lima e Ronaldo, no primeiro tempo, e Arthur Maia, no etapa final.

Apesar da eliminação na Copa do Brasil, o empate sem gols com o Santos na Vila Belmiro, no meio de semana, deu moral e confiança aos jogadores catarinenses. O Bragantino começou marcando muito atrás, cedendo espaço ao time da casa. O Joinville assumiu o controle do jogo, abrindo espaços e obteve seus gols.

O primeiro saiu aos 16 minutos. Após o cruzamento em diagonal do lado direito, o zagueiro Carlinhos não cortou e do outro lado Lima apareceu para tocar de cabeça no contrapé do goleiro Rafael Defendi. O segundo saiu aos 33 minutos. Marcelo Costa fez o corta-luz para Ronaldo, que ajeitou e bateu de lado no canto direito de Defendi.

O Bragantino foi inoperante no ataque, tendo apenas uma chance com o zagueiro Kadu, numa sobra de bola. Mas o zagueiro chutou por cima do gol. Na volta, o time foi adiantado, mas o Joinville se manteve firme na defesa. O técnico Arturzinho foi mais cauteloso porque ainda no primeiro tempo perdeu dois jogadores machucados: o lateral Carlos Alberto e o zagueiro Rafael.

Do lado do visitante, o técnico Mazola Júnior ainda tentou ganhar força ofensiva com as entradas de Magno Cruz e Dudu nas vagas de Deyvid e Sacramento. Mas não obteve êxito. Num contra-ataque, aos 20 minutos, Arthur Maia recebeu a frente da área e tocou por cobertura, encobrindo Rafael Defendi. Um golaço.

Na terça-feira acontece a segunda rodada completa. O Joinville vai até a cidade de Goiânia para enfrentar o Atlético, às 21h50. O Bragantino vai receber o Boa Esporte, que levou 4 a 1 da Chapecoense na estreia. Este jogo começa às 21h50.

FICHA TÉCNICA:

JOINVILLE 3 x 0 BRAGANTINO

JOINVILLE - Ivan; Carlos Alberto (Boiadeiro), Sandro, Rafael (Diego Jussani) e Rafinha; Augusto Recife, Marcus Vinícius, Arthur Maia (Jailton) e Marcelo Costa; Lima e Ronaldo. Técnico: Arturzinho.

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Diego Macedo, Álvaro, Kadu e Bruninho; Carlinhos (Preto), Elias, Serginho e Danilo Sacramento (Dudu); Deyvid Sacconni (Magno Cruz) e Lincom. Técnico: Mazola Júnior.

GOLS - Lima, aos 16, e Ronaldo aos 33 minutos do primeiro tempo. Arthur Maia, aos 20 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Augusto Recife e Sandro (Joinville); Danilo Sacramento, Elias, Deyvid Sacconni, Preto e Carlinhos (Bragantino).

ÁRBITRO - Roger Goulart (RS).

RENDA - R$ 91.520,00.

PÚBLICO - 8.136 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).