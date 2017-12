Joinville derrota Inter por 1 a 0 O Joinville derrotou o Internacional por 1 a 0, neste domingo, pela Copa Sul-Minas, e conseguiu subir da 15ª para a 14ª posição, com nove pontos, fugindo da zona de rebaixamento. O time gaúcho contava com a vitória para entrar na briga pela classificação. Com o mau resultado, o Inter fica em situação difícil. Está em sétimo, com 16 pontos, e terá que conquistar 13 dos 15 pontos que ainda vai disputar para chegar aos 29 pontos tidos como necessários para se classificar. Sem Carlos Miguel e Diogo Rincon, o Inter foi pouco criativo e incapaz de conter a velocidade do Joinville. Além do gol de Marlon, o time catarinense criou diversas oportunidades e só não chegou a uma goleada porque o goleiro Clemer fez grandes defesas.