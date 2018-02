Joinville derrota Ituano por 2 a 1 Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Ituano foi a Joinville enfrentar os donos da casa e voltou com a terceira derrota na competição. A equipe Paulista, comandada pelo técnico Leandro Campos, não repetiu a apresentação na goleada sobre o Remo, na última rodada, e perdeu por 2 a 1. O resultado deixou as duas equipes com 12 pontos na tabela de classificação. No primeiro tempo, os lances de ataque não foram o forte, reservando às bolas paradas as chances mais claras. Foi o Ituano quem começou melhor, mas logo os donos da casa equilibraram o jogo. Se com a bola rolando a marcação dos dois times dificultava para os mais habilidosos, um escanteio aos 28 minutos foi a nascente do gol do Joinville. Após a cobrança, a defesa do time paulista falhou e Fabrício apareceu para completar para as redes. Atrás no placar, o Ituano voltou para o segundo tempo com mais vontade e não demorou para ter resultado. Aos nove minutos, Ricardo Lopes cruzou da direita e Tita, mesmo pressionado pelo zagueiro, conseguiu empatar o jogo. Mas após o gol o time de Itu voltou a relaxar e acabou cedendo o segundo gol aos catarinenses aos 19 minutos. Em contra-golpe rápido, a bola sobrou nos pés de Reinaldo Mineiro, que bateu firme no canto direito do gol defendido por André Luiz. O Ituano já volta a jogar pelo Brasileiro na terça-feira, em Itu, contra o Bahia. O próximo adversário do Joinville é o América-MG, em Belo Horizonte, na sexta-feira.