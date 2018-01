Joinville derrota o Santa Cruz: 3 a 0 O Joinville se reabilitou no Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira à noite, ao vencer o Santa Cruz, por 3 a 0, no Estádio Ernesto Sobrinho, em Joinville. Os dois times têm três pontos. O Joinville perdera do Náutico, por 4 a 3, no Recife, enquanto o Santa Cruz vencera o União São João, por 3 a 0, também na capital de Pernambuco. O jogo foi equilibrado, mas o time da casa aproveitou os vacilos da defesa pernambucana para marcar seus gols. Da Silva aos 21 e Luciano Roger aos 33 minutos do primeiro tempo e Marlon aos 21 minutos do segundo anotaram os gols da vitória. Os times voltam a campo somente dia 10. O Santa recebe o Mogi Mirim, enquanto o Joinville enfrenta o Brasiliense, no Distrito Federal.