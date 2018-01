Joinville é absolvido pelo STJD A 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o Joinville, hoje à noite, da acusação de não tomar providências para previnir ou reprimir desordens em seu campo. Durante a vitória sobre o Botafogo, por 3 a 2, no dia 16 de agosto, pela Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Ernesto Sobrinho, um torcedor arremessou um rádio de pilha no campo, que caiu na área destinada ao técnico Ademir Fonseca. Os auditores entenderam que o Joinville não teria como evitar que um torcedor entrasse no estádio portando um rádio. Por isso, decidiram não punir o clube.