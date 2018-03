Joinville e São Raimundo empatam por 1 a 1 O Joinville desperdiçou a chance de ganhar seis pontos numa só noite, ao empatar em casa com o São Raimundo, por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O time catarinense conquistara três pontos no STJD - Superior Tribunal de Justiça Desportiva - no Rio de Janeiro, do jogo inaugural quando tinha perdido para o Náutico, por 4 a 3. Mas o time pernambucano utilizou irregularmente o lateral Marcos Lucas. Após o empate, o Joinville ficou com 12 pontos, ainda em 20º lugar. O São Raimundo tem 16 pontos, em 12º. O jogo foi equilibrado, por isso com resultado justo. Os dois gols saíram na fase final. Neto abriu o placar para o time visitante, entrando pelo lado esquerdo da área e chutando sem ângulo, aos 30 minutos. Seis minutos depois, Marlon, de cabeça, empatou.